GALLIPOLI – Fermo pesca dei ricci per tre anni in Puglia. Ad un mese dall’entrata in vigore della Legge regionale, abbiamo chiesto un primo bilancio alla Capitaneria di Porto di Gallipoli. L’effetto sortito è nei numeri. E sono importanti.

Il servizio realizzato da Erica Fiore e Giorgio Cuppone, con il bilancio stilato dal Comandante della Capitaneria, Pasquale Vitiello e il capitano di corvetta, Francesco Martina.