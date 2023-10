Bando Oss Ispe: domani sit-in in Regione

SALENTO – Nuova manifestazione degli OSS che da anni prestano la loro opera in diverse RSA della provincia di Lecce. “Lunedì 23 Ottobre si terrà un sit-in di protesta a Bari in via Gentile, nei pressi della sede del Consiglio della Regione Puglia dalle ore 9,30 alle ore 16,00” si legge nell’avviso del sindacato Cobas.

La vicenda è quella del nuovo bando per l’assunzione in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 47 unità di personale nel profilo professionale di “operatore socio sanitario”, area operatori esperti, di cui 45 a tempo pieno e 2 a tempo parziale a 18 ore settimanali, che mette a serio rischio il destino lavorativo di molti di loro.

A pubblicare il nuovo bando è l’ASP (Azienda di servizi alla persona) ISPE, istituto per i servizi alla persona per l’Europa, che gestisce, tramite delle cooperative, i servizi in diverse RSA del territorio.

Ma la pubblicazione del bando ha gettato nell’incertezza e nell’angoscia gli oss che già lavorano per le cooperative in questione.

Il Sindacato Cobas è stato convocato in audizione in terza Commissione Consiliare permanente della Regione Puglia il cui inizio dei lavori è previsto per le ore 12,00. Porterà le argomentazioni a sostegno di tutti i lavoratori storici proponendo la revoca in autotutela del bando.