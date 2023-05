Il TAR dà via libera all’appalto per la fognatura

ARADEO – Via libera del Tar di Lecce all’appalto da 2 milioni e mezzo di euro per i lavori di fognatura nel territorio di Aradeo. Si tratta di una delle prime pronunce riferite a gare finanziate grazie ai fondi del Pnrr.

I giudici hanno repsinto il ricorso della società SIC 2710 Società Ingegneria e Costruzioni s.r.l acogliendo le tesi difensive della società MP Costruzioni srl, rappresentata dagli Avvocati Daniele Montinaro e Donato Mellone.

“Iniziamo a confrontarci – ha spiegato Montinaro – con la particolare disciplina che riguarda gli appalti finanziati in tutto od in parte con fondi del PNRR. Procedure più snelle ma che richiedono come sempre grande attenzione da parte dei partecipanti alla gara e della stazione appaltante, amministrazione che in questo caso ha ben operato”.