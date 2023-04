Pasqua “natalizia”, pioggia e grandine come neve

SALENTO- Pioggia, temporali, grandine ma soprattutto temperature rigide. Sono le caratteristiche di questa Pasqua 2023 vestita da un clima decisamente invernale. Un week-end questo in cui il cappotto e l’ombrello sono tornati a essere i protagonisti, costringendo in tanti a rinunciare alla gite fuoriporta, ai pic-nic o alle grigliate in campagna.

Questo maltempo sembra infatti che ci farà compagnia per almeno altre intense 24 ore. Tutto ha avuto inizio in questi ultimi giorni, anche se il vero acquazzone si è abbattuto nella notte tra sabato e domenica, accompagnato da tantissima grandine e tanti disagi, con diverse strade allagate, così come si può notare dalle immagini di Supermeteo.it

Un quadro quindi decisamente fuori stagione ma che in queste ore sta interessando tutto il Salento e il resto della Puglia, almeno fino alla giornata di martedì, quando il sole dovrebbe tornare a splendere..