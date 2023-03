Gioiella Prisma sogna l’Europa

TARANTO – Gioiella Prima Taranto in totale relax dopo aver raggiunto la meritata permanenza in Superlega si prepara a disputare i play off per il quinto posto e dunque alla possibilità di giocare in Europa nel 2023/24.

Gioiella Prisma Taranto nel girone a tre squadre è in compagnia di Top Volley Cisterna, Pallavolo Padova.

I rossoblù riposano la prima giornata che parte questa sera con Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova, ed entrano in gioco nella seconda giornata sfidando, giovedì 23 marzo alle ore 20.30, la Top Cisterna in trasferta. Poi domenica 26 marzo ospiterà Pallavolo Padova; riposa di nuovo alla quarta giornata e nella quinta affronterà sabato 8 aprile alle ore 18.00 ospiterà Top Volley Cisterna, successivamente, mercoledì 12 aprile giocherà in trasferta a Padova alle ore 20.30.

Tutte le gare saranno trasmesse sono in diretta su volleyballworld.tv.

Ecco il calendario completo:

1^ giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Preliminari

Giovedì 16 marzo 2023, 0re 20.30

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova Diretta Volleyballworld.tv Riposa: Gioiella Prisma Taranto

2^ giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Preliminari

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.30

Top Volley Cisterna – Gioiella Prisma Taranto Diretta Volleyballworld.tv Riposa: Pallavolo Padova

3^ giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Preliminari

Domenica 26 marzo 2023, ore 15.30

Gioiella Prisma Taranto – Pallavolo Padova Diretta Volleyballworld.tv Riposa: Top Volley Cisterna

4^ giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Preliminari

Domenica 2 aprile 2023, ore 15.30

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna Diretta Volleyballworld.tv Riposa: Gioiella Prisma Taranto

5^ giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Preliminari

Sabato 8 aprile 2023, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Top Volley Cisterna Diretta Volleyballworld.tv Riposa: Pallavolo Padova

6^ giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Preliminari

Mercoledì 12 aprile 2023, ore 20.30