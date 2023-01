Happy Casa Brindisi, domenica a Sassari per la svolta

BRINDISI – Bisogna subito rialzarsi e farlo anche in fretta: la New Basket, senza l’infortunato Bayehe e con Harrison ancora out, subisce 104 punti al PalaPentassuglia. Gara, terminata 90-104, in cui è stata visibile e chiara la supremazia, o meglio la superiorità, della squadra allenata da Brase, con Happy Casa sempre all’inseguimento e quasi mai in partita.

La squadra di coach Vitucci, davanti a poco più di 3mila paganti dove c’era anche qualche trasfertista dalla Lombardia, ha così rimediato la terza sconfitta stagionale casalinga: l’ottava complessiva ed è, quindi, definitivamente sfumato l’obiettivo delle Final Eight di Coppa Italia, a una giornata dal termine del girone d’andata del campionato di massima serie.

Adesso, testa subito a domenica prossima, perché bisognerà risollevarsi al PalaSerradimigni di Sassari e si dovrà pensare a vincere per mettere al sicuro l’altro obiettivo prioritario della stagione: la , non facile, salvezza.