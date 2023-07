Dalla piazza di spaccio contesa alla feroce lotta tra clan: 22 arresti

PUGLIA – Dal tentato omicidio di un sorvegliato speciale, nel luglio 2020 a Latiano, sarebbe emersa una lotta per la supremazia del clan del Brindisino capeggiato da Gianluca Lamendola, nipote del mesagnese Carlo Cantanna, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di un boss Scu nel 2017. Una lotta agguerrita e violenta, per avere l’egemonia assoluta nella gestione degli affari illeciti su tutto il territorio pugliese. In provincia di Lecce – spiegano i carabinieri – le frizioni tra clan rivali hanno interessato il Comune di Squinzano.

È quanto emerso dall’indagine condotta dalla DDA di Lecce e confluita all’alba in 22 arresti tra il Salento, Foggia, Trani e Corato, tutti eseguiti dai carabinieri di San Vito dei Normanni (che hanno condotto le indagini) e i colleghi di Latiano.

Le accuse: associazione finalizzata al narcotraffico, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, violenza privata, lesioni personali, estorsione, ricettazione, spaccio, danneggiamento ed autoriciclaggio, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Tramite la forza e le armi Lamendola e i suoi sodali, tutti del Brindisino, avrebbero tentato di imporsi con le maniere forti ovunque: pestaggi, sequestri di persona, agguati e tentati omicidi, estorsioni verso le attività commerciali. Numerosi gli episodi di questo tipo accertati dai militari, a fronte dei quali però non risulta sporta nessuna denuncia, a testimonianza della capacità di assoggettare e mettere a tacere chiunque capitasse a tiro.

Agguati, pestaggi e sequestri di persona sarebbero stati riservati soprattutto agli infedeli o ai personaggi ritenuti ostacolanti per l’ascesa dell’agguerrito clan. E a mettersi di traverso a quest’ultimo – mettendo a rischio la propria vita – sono stati diversi soggetti, operanti a Mesagne,Torchiarolo e Squinzano.

Non è escluso dunque che recenti episodi di sangue che hanno coinvolto questi territori non siano connessi all’indagine confluita negli arresti delle scorse ore.

E.F.