Serie D/H: Brindisi – Cavese spareggio per la C, Nardò e Casarano ai play off

Fuochi d’artificio in questa ultima giornata del girone H del campionato di serie D, il Brindisi vince in trasferta con il Gladiator, per 2 a 0, e la Cavese si sbarazza con una goleada della Cavese, termina 6 a 1.

Le due squadre terminano al primo posto con 69 punti e dovranno giocare uno spareggio, la vincente sarà promossa in serie C. La gara è in programma per domenica 14 maggio in campo neutro.

Il Casarano pareggia a Bitonto per 2 a 2, ma grazie alla vittoria del Nardò con l’Altamura per 5 a 2 accede ai play off proprio insieme ai neretini e al Barletta.

Ecco risultati e classifica:

Bitonto-Casarano 2-2

Cavese-Nocerina 6-1

Città di Fasano-Barletta 1-3

Francavilla in Sinni-Martina 3-2

Gladiator-Brindisi 0-2

Gravina-Lavello 2-1

Molfetta-Afragolese0-1

Nardò-Team Altamura 5-2

Puteolana-Matera 1-2

Classifica:

Brindisi e Cavese 69

Nardò 65

Barletta 64

Casarano 59

Team Altamura 56

Matera 50

Città di Fasano e Martina 44

Bitonto 42

Afragolese 39

Gladiator 37

Nocerina 36

Gravina 34

Molfetta 32

Francavilla in Sinni 32

Lavello 27

Puteolana 19.

SPAREGGIO SERIE C LA PERDENTE GIOCA I PLAY OFF

PLAY OFF

PALY OUT

RETROCESSIONE