Perdopornografia e pedofilia online: aumentano “orchi” e vittime

PUGLIA – Pedofilia e pedopornografia online: aumentano orchi e vittime. In occasione della Giornata Nazionale contro questi rati, la Poliza Postale pubblica i dati: in Puglia già 35 le denunce nei primi mesi del 2023 e 21 siti oscurati

71 le denunce nel 2022, 35 in questi primi 4 mesi del 2023 per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abusi sessuali su minori. Sono i dati diramati dalla Polizia Postale in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia. In questi primi mesi dell’anno sono stati 2 gli arresti, sei in tutto nel 2023.

L’ultimo arresto eseguito quest’anno ed effettuato pochi giorni fa, lo scorso 28 aprile a carico di un individuo per detenzione e scambio di un’ingente quantità di materiale pedopornografico (centinaia tra foto e video). Nel corso del 2022 in Puglia sono state complessivamente 8 le persone denunciate per adescamento online e sette solo nei primi mesi di quest’anno. I dati del dossier “Dentro i numeri”, contengono non solo numeri in grado di raccontare un rischio, purtroppo sempre più attuale, ma descrive il sistema di tutela portato avanti dalla Polizia Postale in sinergia con le istituzioni, e le attività multidiscipliari che mirano a costruire soluzioni possibili ed efficaci.

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni “Puglia” , e le sezioni Operative di Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia, hanno collaborato con il servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nelle attvità di prevenzione e monitoraggio della rete contribuendo all’oscuramento e l’inserimento in black-list nel 2022 di 51 e nel 2023 di 21 siti a contenuto pedopornografico.

La rete è purtroppo, non solo luogo del progresso e dello sviluppo, ma può diventare anche strumento di amplificazione della minaccia all’infanzia e all’adolescenza. La lotta all’abuso sessuale online in danno di minori è diventato sempre più puntuale nel cercare di porre un argne a fenomeni gravi e complessi: cresce il numero dei soggetti adulti arrestati per reati di pedopornografia, adescamento online e abuso sessuale di minori. Si tratta di soggetti a alta pericolosità colti in flagranza di reato e spesso detentori di grandi quantità di materiale pedopornografico