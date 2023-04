Quarta, il “Cannibale”, conquista il 5° titolo Europeo di Stecca a 5 birilli

Andrea Quarta, salentino di Carmiano in provincia di Lecce, continua a mietere successi ed ancora una volta si regala la vittoria di una finale.

Nella sfida tutta italiana, che si è svolta ad Antalya in Turchia, Quarta ha vinto il titolo di Campione Europeo di Stecca 5 birilli.

Quarta conosciuto col soprannome di “braccio d’oro” ma anche come “il cannibale” per la voracità, con cui divora avversari e successi, si aggiudica il quinto titolo Europeo battendo in finale Paolo Marcolin, dopo aver vinto nel 2005, nel 2007, nel 2010 e nel 2019.