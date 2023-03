INCREDIBILE: il Prefetto di Milano ha chiesto al TAR la revoca del decreto. Tifosi del Lecce sospesi

Incredibile ma vero. Dopo la notizia della revoca della decisione di vietare la trasferta ai residenti in provincia di Lecce, per la gara Lecce-Inter, e la gioia dei tanti tifosi pronti a partire per Milano, arriva una nuova tegola di cui però non si conosce anche la decisione finale.

Il prefetto di Milano ha chiesto al Tar Lombardia la revoca del decreto con il quale lo stesso Tribunale ha riaperto la trasferta a tutti i tifosi. Tutto questo sulla base di un nuovo documento della Digos di Bergamo che porta la data del 3 marzo 2023.