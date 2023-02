Lecce, testa alla Roma. Blin da valutare

LECCE – Il Lecce riprenderà gli allenamenti questo pomeriggio al Via del Mare. Il tecnico giallorosso Baroni inizierà a preparare con la squadra la partita contro la Roma in programma sabato prossimo al Via del Mare alle ore 18.

Dopo la vittoria di Cremona dove i giallorossi hanno conquistato tre punti pesantissimi in chiave salvezza, Baroni ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Pertanto lunedì pomeriggio si riparte con il morale alto per il successo che ha cancellato le due sconfitte consecutive contro Hella Verona e Salernitana. Da Cremona il Lecce è tornato con il problema Blin. Il centrocampista francese ha dovuto abbandonare il campo per infortunio, già nel primo tempo. Dopo la partita l’Ufficio Stampa del Lecce diffuso una nota stampa circa le condizioni di Blin, il quale ha accusato un trauma contusivo al ginocchio destro. Il centrocampista sarà seguito attentamente da lunedì pomeriggio e Baroni spera di recuperarlo per la sfida contro la Roma. In infermeria pure Maleh e Cessay, i quali non hanno preso parte alla trasferta di Cremona.

Tuttavia non ci saranno almeno provvedimenti pesanti del giudice sportivo riguardanti calciatori del Lecce. I quattro diffidati, Di Francesco, Gonzalez, Umtiti e Baschirotto non sono incappati in cartellini gialli che sarebbero costati la squalifica.