La solidarietà a Sticchi Damiani: tutti al suo fianco

LECCE – Tantissimi i messaggi di solidarietà a Saverio Sticchi Damiani.

Innazitutto, dal suo Lecce: “L’U.S. Lecce, i soci, i dirigenti, i collaboratori, lo staff tecnico e i calciatori tutti, nel condannare fermamente il vile gesto intimidatorio, esprimono la propria vicinanza e solidarietà al Presidente Saverio Sticchi Damiani, vero esempio di rettitudine e alta moralità in campo e fuori. Al Presidente, serio professionista e punto di riferimento dagli alti valori umani per ognuno di noi, sentiamo di rinnovare, oggi più che mai, i nostri attestati di stima e sentimenti di vicinanza umana”.

La Viceministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova: “Il mio invito a proseguire il lavoro e l’impegno, sobri e rigorosi, senza farsi intimidire, che lo hanno visto fino a questo momento protagonista di uno straordinario rilancio della squadra importante per la nostra città”.

Piena solidarietà e assoluta vicinanza anche dal senatore Pd Dario Stefano: “Le minacce mafiose – sono convinto – non resteranno impunite e non intaccheranno il percorso di qualità umano e professionale del prof Sticchi Damiani, come pure il progetto di sviluppo e crescita nel calcio alla massima categoria”.

Il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva: “Atti e messaggi intimidatori contro chi quotidianamente opera nel e per il rispetto della legalità, proprio come Saverio, sono da condannare in maniera forte e decisa: chi agisce in maniera cosi squallida intorbidisce la sua coscienza, ma rafforza quella di chi subisce”.

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini: «Caro Saverio, alle minacce a te – e ai tuoi cari – la città risponde ferma, al tuo fianco. Le intimidazioni le rispediamo al mittente. Con il sorriso».

Il Vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casilli auspica che i responsabili di questi vili gesti vengano individuati al più presto e rassicura il presidente di non essere solo: le istituzioni e i cittadini perbene, che sono la stragrande maggioranza, sono dalla sua parte”

Il consigliere regionale, capogruppo de La Puglia Domani e Presidente MRS Paolo Pagliaro: “Ci troviamo di fronte a un fatto di cronaca ignobile e spero che le indagini diano, nel più breve tempo possibile, un volto ai colpevoli. Invito l’avv. Sticchi Damiani ad andare sempre avanti, con la schiena dritta come ha sempre fatto”.

Il consigliere regionale della Lega, De Blasi, dichiara che “Il gesto macabro è segno tangibile dell’ imbarbarimento dei tempi. Un gesto che Sticchi Damiani, la comunità Leccese e la squadra da lui presieduta non meritano.

Per il presidente del gruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta si tratta di “un atto gravissimo, che offende non solo il destinatario, ma l’intera comunità: esprimo la mia vicinanza e il mio sostegno al presidente dell’U.S Lecce, l’avvocato Saverio Sticchi Damiani, destinatario di uno dei gesti intimidatori più aggressivi degli ultimi tempi”.

Il Commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis e il vice commissario, il senatore Dario Damiani, affermano che sembra un atto di stampo mafioso che va condannato e ci auguriamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia il prima possibile

Secondo il commissario regionale di Italexit, Giorgio Pala “è schifoso quanto accaduto nei confronti di una persona verso cui tutta la Città dovrebbe esprimere solo gratitudine, avendo salvato lo sport a Lecce con coraggio e sacrificio. Tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, devono stringersi intorno a Saverio, manifestando solidarietà e incoraggiamento ad andare avanti. I veri maiali, indubbiamente, sono gli autori di questo gesto!”.

Il consigliere della Lega al comune di Lecce, Severo Martini si mostra vicino al presidente. Persona mite, gentile e soprattutto perbene ed è sicuro che le forze dell’ordine riusciranno a risalire ai responsabili che nulla ha a che fare con il vivere civile, e che va fermamente condannato”.

Il rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, esprime a nome di tutta la comunità accademica piena solidarietà per le ignobili minacce ricevute. L’Università del Salento è da sempre impegnata a promuovere la cultura della legalità, e per questo non può accettare che un proprio docente sia oggetto di gravissimi atti intimidatori come quelli destinati al collega.

Il Presidente Mario Vadrucci anche a nome della Camera di Commercio di Lecce sperano che gli inquirenti facciano immediata luce sul grave episodio, affinché la serenità possa tornare negli affetti familiari e nell’attività professionale dell’amico Saverio Sticchi Damiani”

La segretaria generale della CGIL Lecce, Valentina Fragassi esprime a nome personale e per conto della Camera del Lavoro territoriale di Lecce piena vicinanza al presidente dell’Unione Sportiva Lecce. La Cgil ed il movimento dei lavoratori condanna come sempre fermamente ogni manifestazione di violenza ed inciviltà.

Anche la Cisl di Lecce esprime solidarietà al Presidente Saverio Sticchi Damiani: “Non ci sono parole per condannare un gesto che siamo certi non scalfirà la tempra di un uomo che in questi anni ha messo a disposizione la propria competenza soprattutto il proprio amore per il Salento”.

La comunità di SoloLecce.it, la redazione, grafici, fotografi, tutti si stringono attorno al Presidente, convinti che le sue battaglie, per la legalità nell’attività professionale che onora e per i colori giallorossi che difende nello sport, siano anche le nostre battaglie.