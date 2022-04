Cresce export vini made in Puglia (+8%) seconda regione più produttiva d’Italia

PUGLIA – Cresce l’export dei vini pugliesi del +8% con la Puglia che si conferma la seconda regione d’Italia nella produzione di vino con quasi 9 milioni di ettolitri nell’ultima annata, sempre più graditi sui mercati nazionali ed esteri. È quanto afferma Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di Istat Coeweb, divulgati in occasione del Vinitaly 2022, vetrina per le produzioni enologiche di eccellenza che apre i battenti a Verona, con la Puglia che negli ultimi anni si è imposta anche con gli spumanti. Le bottiglie che hanno registrato il maggior incremento dei consumi in valore del vino italiano e la spinta verso il successo, sono pugliesi. Troviamo difatti nelle prime quattro posizioni due vini della regione, il Primitivo pugliese (+23,6%) e il Negroamaro pugliese (+14,6%), al centro delle degustazioni in programma alla Kermesse veneta.