Lecce, per Calabresi e Giandrey primo giorno in giallorosso

LECCE – (t.d.g.) Primo allenamento nel Salento per la squadra giallorossa dopo il ritiro di Folgaria in Trentino chiuso con l’amichevole vinta sul campo del Vicenza (1-0, gol di Coda). L’allenatore Baroni aveva concesso alla squadra due giorni di riposo e aveva dato appuntamento per oggi pomeriggio all’Acaya Resort per la ripresa della preparazione.

NUOVI ARRIVATI – Baroni ha accolto pure i due ultimi arrivati in casa giallorossa, i difensori Gendrey e Calabresi, i quali si sono uniti al gruppo. Hanno seguito un programma differenziato Benzar e Pisacane. Domani è in programma un doppio allenamento, sempre all’Acaya.

AMICHEVOLE IN OLANADA – Sabato prossimo, il Lecce sarà impegnato in un’amichevole in casa dell’Herenven, compagine che milita nel massimo campionato olandese e parteciperà alla prossima edizione di Europa League. La comitiva giallorossa formata da squadra, dirigenti e giornalisti al seguito (l’invito è partito dal presidente Saverio Sticchi Damiani nella conferenza di presentazione di Trinchera, questa mattina) volerà in Olanda con un charter e farà ritorno in Salento subito dopo la partita che avrà inizio alle 18:30.