Xylella, FdI e Direzione Italia a Bellanova: “No a passerelle politiche”

BARI – “Ci fa piacere che il ministro Bellanova non voglia inseguire gli sciamani, come fatto in precedenza da esponenti della coalizione giallorossa arrivando addirittura a negare l’esistenza del batterio, ma è bene che per la Xylella si trovino soluzioni concrete e risorse, e non diventi di nuovo il tema su cui fare passerella politica”. Così in una dichiarazione congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e Direzione Italia (Erio Congedo, Ignazio Zullo, Luigi Manca, Renato Perrini e Francesco Ventola)

“Ricordiamo al ministro -incalzano- che i pugliesi hanno già pagato le conseguenze di chiacchiere, ritardi, sottovalutazioni che hanno caratterizzato l’azione della Regione Puglia, governata da un suo collega di partito, e che stanno ancora aspettando fatti che restituiscano all’agricoltura e al territorio pugliese (salentino in particolare) la sua capacità produttiva e la sua bellezza paesaggistica sfregiata dal batterio”.