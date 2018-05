Web e comunicazione, Razzante presenta il volume “L’Informazione che vorrei” in un convegno al President

LECCE- Giornalismo, quello vero e mondo del web. Cosa è diventata l’informazione negli ultimi anni, come difendersi dalle manipolazioni della rete? Come evitare che un algoritmo possa orientare le nostre menti? È un’analisi delle criticità del mondo dell’informazione digitale il volume L’Informazione che vorrei del giornalista e docente di Diritto dell’Informazione presso l’Università Cattolica di Milano Ruben Razzante. La presentazione nell’Hotel President di Lecce nel corso del convegno Qualità dell’informazione, tutela dei diritti in rete, deontologia degli operatori. Un incontro aperto agli addetti ai lavori ma un argomento che riguarda proprio tutti, perché conoscenza vuol dire potere e i colossi della Rete l’hanno capito. Manipolazioni, distorsioni e prevaricazioni sono dietro l’angolo.