“Promessi sposi”, al via la fiera che celebra l’amore

GALATINA – Quattro giornate intensissime, ricche di appuntamenti imperdibili, 150 aziende del comparto wedding e cerimonia pronte a soddisfare ogni domanda, ogni curiosità, ogni desiderio per rendere il proprio giorno più bello davvero indimenticabile. Fino a domenica il quartiere fieristico di Galatina accoglierà migliaia di visitatori. Nelle scorse ore il taglio del nastro per la prima fiera che torna a a popolare nuovamente il quartiere di Galatina, chiuso da molti anni.

Un evento simbolo del settore nuziale, itinerante , e molto atteso ogni anno. Per gli sposi del Salento e di tutta Italia un punto di riferimento per l’organizzazione del proprio giorno perfetto. Una vetrina fondamentale per le aziende del settore.

Ormai la Puglia ed il Salento sono tra le destinazioni preferite da chi sceglie di convolare a nozze, il nostro infatti è tra i territori più scelti per chi decida di dire “sì” per tutta la vita