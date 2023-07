“Assumere medici senza concorso”, i sindacati dicono “no” e attaccano Emiliano

PUGLIA – I sindacati dicono no alla proposta del presidente Emiliano, definita una provocazione, di assumere medici superando le procedure concorsuali.

“Condividiamo il suo desiderio – dicono in coro – ma certamente non il metodo proposto: le procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni non può che essere quella concorsuale e a tempo indeterminato. Ogni altra procedura che, nel corso degli anni, ha stravolto l’organizzazione del Servizio Pubblico e alimentato a dismisura l’esercito dei precari, va rigettata in toto.

Una proposta “strampalata e illegittima”, aggiungono i sindacati che invitano Emiliano a “procedere alle assunzioni necessarie per tutto il personale estremamente carente, avviando i dovuti controlli sulla organizzazione che i Direttori Generali hanno dato alle ASL mettendo tutto il personale in condizione di lavorare con dignità e in sicurezza per erogare un’assistenza degna di questo nome”