I pasticciotti deliziano «Viva Rai 2»: i Boomdabash li donano a Fiorello

ROMA – Che cosa ci fa un buon vassoio di pasticciotti leccesi nel gabbiotto di Fiorello a “Viva Rai 2”? La risposta è semplice, i Boomdabash hanno fatto recapitare il dolce tipico del nostro territorio in diretta e nel noto programma in onda alle prime ore del mattino sulla seconda rete. La nota band salentina ha deliziato Fiorello e i suoi ospiti con tre file di pasticciotti al Negroamaro, decorati con un grappolo d’uva, poco prima di esibirsi sul lungo tappeto giallo con il loro ultimo brano “L’ultima cosa che vuoi”. Fiorello ha poi commentato in diretta il corretto modo per gustare i pasticciotti, mangiandoli in un solo boccone. Complicato si potrebbe pensare, ma Mauro Casciari, spalla nel programma insieme a Fabrizio Biggio, è riuscito nell’”ardua, ma senza dubbio gustosissima, impresa”. E dopo il simpatico siparietto, la spumeggiamente esibizione dei Boomdabash, orgoglio salentino da sempre. Il pasticciotto dunque protagonista indiscusso del momento, in cui non si è celebrato solo il suo gusto unico e particolare, ma il Salento intero.

Mariafrancesca Errico