Primavera 1, Lecce-Juve, pari e patta e giallorossi matematicamente ai play off scudetto

Termina per 1 a 1 la gara tra il Lecce Primavera di Coppitelli e la Juventus di Montero.

Accade tutto nel secondo tempo: al 58esimo passa in vantaggio il Lecce con Corfitzen e al minuto 85 arriva il pareggio dei bianconeri con Anghelé.

I piemontesi chiudono in nove uomini per le espulsioni di Maressa e Savona.

Un punto importantissimo per entrambe, per i salentini che conquistano la matematica certezza di disputare i play off scudetto e per i bianconeri che fanno un passo avanti proprio in previsione extra season.