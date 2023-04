Baroni: “Bisogna ritrovare la fiducia”

EMPOLI – Mister Marco Baroni ha commentato così la quinta sconfitta di fila dei suoi e la quinta gara senza andare in gol, con l’Empoli al Castellani il suo Lecce ha perso 1-0: “Questo è un momento che non abbiamo passato e ci deve servire. La squadra è partita bene, ha fatto un buon primo tempo e poi abbiamo perso molte seconde palle e rimpalli. Basta vedere il rigore -ha dichiarato il mister toscano– come è venuto dopo due-tre rimpalli che non portiamo via. Si tratta di un problema di fiducia, serve ritrovarla per uscire da questa situazione e ne verremo a capo”.

A SECCO – La sua squadra non segna ormai da troppe partite “Abbiamo perso pericolosità perché non abbiamo furore e determinazione negli ultimi metri. Siamo ansiosi nell’ultimo passaggio e nel cross. Tante azioni non creano occasioni perché sbagliamo. Dobbiamo fare meglio. La squadra ha la forza per sbloccare questa situazione. In mediana Hjulmand chiuso da Baldanzi? Morten è molto bravo sulla trequarti, loro si sono marcati a vicenda. Nel primo tempo, li abbiamo presi alti e venivano verticalizzando sulle punte. Nella ripresa non avevamo reattività, non fa parte di questa squadra”.

RITROVARSI – Serve fiducia per uscire fuori da questo periodo nero: “In questo momento non guardo gli altri, guardo noi. La squadra lo sa e lavoriamo insieme per venirne fuori, il campionato è difficile, non è arrivato il risultato ma abbiamo risorse ed energie per venirne fuori”.

