Un weekend dolce a Nardò che diventa “capitale del cioccolato”

NARDO’ – Sarà un fine settimana decisamente dolce a Nardò. La cittadina salentina diventa per un weekend, la capitale di uno dei dolci più amati da adulti e bambini. Il Cioccolato, il dolce che ha una tradizione molto antica in Italia e grazie al quale sono cresciute generazioni di cioccolatieri e maestri pasticceri. L’evento, organizzato dall’associazione culturale e di promozione sociale “Mercanti in Piazza” di San Severo e patrocinato dal Comune di Nardò, è ormai un appuntamento atteso in molte piazze del sud Italia. Il cuore della città sarà animato da una serie di stands in cui saranno protagonisti artigiani e soprattutto specialità provenienti da ogni angolo della Puglia, dalla Campania, dalla Sicilia e da altre regioni italiane. Una vera e propria festa “contaminata” da momenti dedicati alla musica, all’impegno sociale e alle tradizioni. Si tratta di un evento che capace di calamitare l’attenzione di tutti, con le adesioni di scuole, associazioni e gruppi. Il cioccolato non è solo una delle cose più buone che si possano mangiare, ma è anche un motivo per scoprire aspetti inediti legati alla tradizione dolciaria, alla storia dei singoli cioccolatieri, alle tecniche di preparazione e alla artigianalità. Sarà una tre giorni di festa.