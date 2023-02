Calcio, diritti e sostenibilità finanziaria: il convegno ad Unisalento

LECCE – Con il convegno dal titolo “I campionati di calcio professionistici e la loro sostenibilità nel III millennio. Diritti, Governance ed Economia delle società sportive” è stato inaugurato all’Unisalento il secondo semestre del corso di laurea in Diritto e Management dello Sport.

Moderatore è stato il professor Pierluigi Portaluri, docente di tesseramento sportivo.

A portare la propria testimonianza sul tema della sostenibilità economica anche il prof Saverio Sticchi Damiani, presente in doppia veste, sia come Presidente di Unione sportiva Lecce che come professore di diritto amministrativo presso lo stesso ateneo.

Il numero uno della società giallorssa ha ricevuto anche i complimenti del presidente FIGC Gabriele Gravina – presente all’evento in qualità di realtore – per i risultati sportivi ottenuti in campionato e per il modello di sana gestione della società che rappresenta.

Un’aspetto, quello economico-finanziario delle società sportive, che è stato esposto anche da parte del professor Luigi Melica, presidente del corso di laurea in diritto e management dello sport.