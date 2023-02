Incredibile vittoria all’extra time di HDL Nardò con Cividale.

I neretini dopo aver iniziato in modo pessimo il match, vanno sotto nei primi due quarti con i parziali di 16-23; 48-31. Al rientro, nel secondo tempo inizia la rimonta e con una ultima frazione eccellente con il parziale di 30-12 Mardò pareggia i conti per 76 a 76. Nel tempo supplementare il Toro prende il largo e vince per 91-86.

Sugli scudi Poletti, Smith e Stojanovic.