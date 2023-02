Gioiella Prisma Taranto, con Trentino Volley è una finale

Giornata importantissima per la Gioiella Prisma Taranto che apre le porte del PalaMazzola per ospitare la compagine del Trentino Volley, dopo due uscite in trasferta in cui i rossoblu hanno raccolto un punto nel tie break con Piacenza.

Servono punti per provare a lasciare l’ultimo posto in classifica, servono punti per andare a caccia della permanenza nella Superlega di volley.

Trentino Volley arriva sulle ali dell’entusiasmo dell’ultima vittoria con la Vero Volley Monza e dall’alto dei suoi 32 punti e quindi del terzo posto in classifica.

La squadra tarantina spinta dal proprio pubblico e dal talento francese Lawani che nello scorso turno ha messo giù 28 punti, proverà l’impresa.

Come ha già detto in settimana capitan Falaschi, sarà come una finale. Per la Gioiella Prisma Taranto è arrivato il momento di andare oltre ad ogni ostacolo.

Ex di giornata Oleg Antonov per i rossoblù, a Trento dal 2015 al 2017 e Gabriele Laurenzano per Trento, a Taranto dal 2021 al 2022.

Appuntamento alle 15.30, arbitri dell’incontro Vincenzo Carcione e Stefano Cesare.