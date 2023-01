Brindisi – Bella notizia per Brindisi e per la Puglia. L’architetto e project manager Simonetta Dello Monaco è stata nominata consigliere nazionale per la cultura dal Primo Ministro albanese Edi Rama. Ex presidente di Apulia Film Commissione e coordinatrice del progetto “Mesagne capitale italiana della cultura 2024”, Dello Monaco rappresenta una risorsa in campo culturale e per conto del Governo albanese si occuperà, in particolare, dello sviluppo del cinema in Albania.