Dieta, guerra alla bilancia post festività

SALENTO – È “pesante” in Salento il conto del tour de force alimentare delle Feste che ha portato aumenti di peso fino a 2,5 chili per effetto del consumo di oltre 20mila chilocalorie dopo cenoni e pranzi di Natale e Capodanno.

È quanto stima Coldiretti Puglia, che dopo l’Epifania che “tutte le feste si porta via”, lascia a molti pugliesi uno sgradito ricordo e tutto questo a causa del maggior consumo di cibi calorici abbinato a bevande alcoliche.

È importante dunque, all’indomani delle festività, tornare alle sane abitudini e scegliere il cibo giusto anche per fronteggiare l’influenza che ha già portato oltre 300mila pugliesi negli ambulatori.

Per aiutare le buone intenzioni, ecco una lista dei prodotti le cui proprietà terapeutiche e nutrizionali sono utili per disintossicare l’organismo e per accompagnare il rientro in salute alla normalità dopo gli stress dei viaggi e dei banchetti natalizi.

Per quanto riguarda la frutta, arance, mele, pere e kiwi sono una notevole fonte di vitamine che migliorano il sistema immunitario e favoriscono la circolazione, ossigenando i tessuti e combattendo i radicali liberi.

Parlando di verdure invece, particolarmente indicate sono broccoli, cavoli, spinaci, cicoria, radicchio, zucche e zucchine, insalata, finocchi e carote. Tutte le insalate e le verdure vanno condite, sottolineano gli esperti, con olio extravergine d’oliva, che combatte l’invecchiamento dell’organismo e favorisce l’eliminazione delle scorie metaboliche. E se si aggiunge succo di limone, anche in abbondanza, via alla purificazione dell’organismo dalle tossine. Ma non solo, fluidifica e pulisce il sangue, è un ottimo astringente e cura l’iperacidità gastrica.

Nella dieta non vanno trascurati poi piatti a base di legumi (fagioli, ceci, piselli e lenticchie) perché contengono ferro e sono ricchi di fibre che aiutano l’organismo a smaltire i sovraccarichi, migliorando le funzionalità intestinali, ma sono anche una notevole fonte di carboidrati a lento assorbimento, che forniscono energia che aiuta a combattere il freddo e il gelo.

Insomma, l’importante, a prescindere dalla forma, è stare in salute. Ma, per i più attenti alla linea, non ci sono più scuse! L’estate 2023… non è poi così lontana!

Mariafrancesca Errico