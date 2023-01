Saldi, parte il conto alla rovescia. Sconti anche in tavola

PUGLIA – È partito il conto alla rovescia per i saldi invernali, che prenderanno ufficialmente il via il 5 gennaio prossimo. Non solo vestiti e scarpe, ma anche prodotti tipici delle feste di Natale saranno offerti con sconti fino al 70%, come panettoni, pandori, cartellate, cestini natalizi, spumanti e frutta secca. Non mancheranno poi offerte low cost per venire incontro alle famiglie in difficoltà a causa dei rincari nel carrello della spesa. Il caro bollette e l’inflazione stanno, infatti, mettendo a dura prova famiglie e imprese di tutti i settori: dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall’agroalimentare al turismo. L’aumento dei costi di produzione colpisce duramente l’intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne dove più di 1 azienda agricola su 10 è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività. “Bisogna intervenire per contenere i costi di produzione – sottolinea a tal proposito Coldiretti – con misure immediate per salvare le aziende agricole e la spesa degli italiani”. Ma nella corsa agli sconti e nella caccia alle occasioni, bisogna sempre fare attenzione, come ricorda l’organizzazione, alle date di scadenza obbligatoriamente indicate nelle confezioni, per evitare di consumare prodotti non freschi.