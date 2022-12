A Capodanno, la fortuna vien mangiando… lenticchie

PUGLIA- Forse anche per battere la paura dell’inflazione e degli effetti della guerra nel menu dei cenone dei pugliesi in otto casi su dieci sono previste quest’anno le lenticchie chiamate a portar fortuna, con il 63,6% dei pugliesi che consuma legumi più una volta alla settimana. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia sul Capodanno 2022.

Le lenticchie hanno un alto valore nutritivo e contengono circa il 25% di proteine, il 53% di carboidrati e il 2% di olii vegetali. Sono ricche, inoltre di fosforo, ferro e vitamine del gruppo B.La grande quantità di fibre che le lenticchie possiedono le rende utili per il buon funzionamento dell’apparato intestinale, contribuendo a tenere sotto controllo il livello di colesterolo nel sangue. Gli esperti consigliano di consumarle soprattutto in virtù delle loro proprietà antiossidanti che agiscono positivamente sugli inquinanti ai quali siamo soggetti. Le lenticchie sono anche molto ricche di tiamina, una sostanza indispensabile per il buon funzionamento della memoria…e come se non bastasse sono anche viste come simbolo di buon auspicio, anche se tra i piatti portafortuna a fine anno ci sono anche i chicchi di uva. Ne vanno mangiati dodici, uno per ogni mese dell’anno. Ottimi anche i melograni simbolo di riparo e protezione dai problemi che il nuovo anno potrebbe portare. Infine, sorprendentemente portano fortuna anche gli spaghetti a patto però di cucinarli interi, senza spezzarli.