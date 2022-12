Leandro e Ludovico: due piccoli grandi miracoli della buona sanità

LECCE- “Quel giorno, con i miei bambini, nasceva una nuova famiglia. La nostra. Era l’inizio di una bellissima vita, che in un attimo ho rischiato di non vivere”.

Inizia così il racconto di una neomamma che l’8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, ha dato alla luce due splendidi bambini: Leandro e Ludovico.

Mamma Prisca è di Lecce. Trattandosi di un parto gemellare, era stato fissato un cesareo per il 17 dicembre, ma qualche complicazione ha reso necessario il ricovero nell’ospedale Vito Fazzi già dal 26 novembre e ancora altre complicazioni, sorte appunto l’8 dicembre, hanno richiesto un taglio d’urgenza. Tutto è andato per il meglio: mamma e bimbi stavano benone. Ma, nella notte, qualcosa è andato storto. Un’infermiera è entrata in camera per un controllo e ha scoperto una intensa emorragia. In pochi secondi, i medici di turno hanno compreso la gravità della situazione e hanno portato la paziente in sala operatoria dove, da lì a poco, è stato chiamato a intervenire anche il primario.

Poi l’anestesia ha fatto effetto e Prisca si è abbandonata a quelle mani che le davano conforto e dalle quali dipendeva la sua vita. Ha avuto bisogno di una trasfusione di sangue, lei che è donatrice e conosce bene il valore di questo gesto.

Si è poi svegliata, Prisca, l’intervento è andato bene. E oggi è qui a raccontare questo piccolo grande miracolo di dicembre, che le ha permesso di vivere il primo Natale con la sua splendida famiglia: mamma, papà Lorenzo e i loro due bimbi che crescono sani e forti.