Paradosso: mezzi Protezione Civile costretti in garage e Vigili del Fuoco senza

LECCE – “Ci sono due fuoristrada inutilizzati da sette anni, parcheggiati nel garage della Provincia di Lecce, quando potrebbero essere impiegati dai Vigili del Fuoco, soprattutto per far fronte alla stagione degli incendi boschivi”.

Esordisce così il consigliere regionale Paolo Pagliaro che ha constatato il paradosso durante un’ispezione. Il fatto è che nel 2015 la Regione assegnò alla Protezione Civile i due mezzi in questione, acquistati con fondi Fesr del piano operativo 2007-2013. Essendo poi venuta meno, per effetto della legge Delrio, la competenza delle Province in materia di protezione civile, le due auto non sono mai state usate e, da allora, giacciono in deposito.

Ecco perchè al Governatore di Puglia Emiliano e al consigliere Maurizio Bruno, in qualità di presidente permanente della Protezione Civile, intende chiedere un intervento risolutivo.