Mrs, 11 anni di battaglie per il Salento guardando al futuro ed alle Istituzioni

LECCE- Entusiasmo e tenacia al centro del progetto politico del Movimento Regione Salento. 11 anni importanti che hanno fatto, del nostro territorio, una penisola in crescita che non smette di guardare al futuro. Porsi come un’onda difficile da arginare insieme ai suoi militanti e rappresentanti istituzionali. Una crescita parallela dell’organizzazione politica, voluta e fondata dal consigliere regionale Paolo Pagliaro, che ha seminato in modo netto per la difesa, e quindi le battaglie per la salvaguardia e la tutela, e per la valorizzazione della terra salentina. L’assemblea degli attivisti del Movimento, svoltasi presso la sala congressi dell’Hotel Tiziano di Lecce, è la prova di un dibattito incessante ed un impegno quotidiano per ogni singola emergenza. Il MRS rappresenta un modello di civismo che unisce la passione di persone della società civile pronte a mettersi in gioco per combattere battaglie ritenute giuste per il bene del Territorio, senza fronzoli e scevro da interessi particolari che hanno spesso penalizzato la soluzione dei problemi. Un impegno fatto di partecipazione e amore per il territorio, una politica, così come si è ripetuto spesso negli interventi dei militanti, che nasce tra la gente, per la gente e con la gente.

Ogni singola battaglia nella consapevolezza di essere dalla parte del Salento, dei suoi figli, della sua tutela e del suo sviluppo. Per questo, in occasione dell’assemblea provinciale, è stata rimarcata la impellenza di dover fare tanta altra strada malgrado la tanta già percorsa. Sono state tracciate le linee sulle battaglie lunghe oltre undici anni ed è stato acceso un faro di attenzione sugli ultimi dodici mesi di intensa attivitá. Focalizzare le criticità del territorio e lavorare sui progetti futuri, sulle nuove sfide, nel solco di un percorso che guarda ancora oltre. Consolidare un progetto politico nella dignità dell’impegno per avere propri rappresentanti in tutte le istituzioni partendo dalla prossima che a breve sarà rinnovata, l’assise del consiglio provinciale, ma poi pronti per le amministrative di primavera che porteranno al voto diverse realtà salentine per i rinnovi dei consigli comunali e, non ultimo impegno, esser pronti per le prossime elezioni politiche.Il MRS testimonia ancora una volta il suo radicamento su tutto il territorio per la centralità dell’attivismo quotidiano e per l’impegno deciso del Movimento Giovanile. Al termine dell’Assemblea, lo scambio di auguri per le imminenti festività, nel mentre il lavoro sul campo, tra la gente e nelle istituzioni continua incessante.