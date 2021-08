PUGLIA – I numeri dell’epidemia riferiti alle ultime 24 ore in Puglia. Il bollettino regionale riporta 361 nuovi contagi, emersi a fronte di 14.333 tamponi effettuati. È stato registrato anche un decesso.

Dei nuoovi casi, 76 si localizzano nel Leccese (che resta la provincia salentina più colpita), 45 nel Brindisino e 28 nel Tarantino.

3.960 gli attuali positivi in tutta la Regione. 125 i pazienti pugliesi ad oggi ricoverati in ospedale, ai quali si aggiungono 22 soggetti in terapia intensiva.

Il bollettino regionale è consultabile al seguente link: https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/-/bollettino-epidemiologico-del-13-agosto-2021