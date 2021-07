Turismo, il green pass porta in Puglia il 47% di stranieri in più rispetto al 2020

PUGLIA- Balzo in avanti del turismo straniero in Puglia rispetto allo scorso anno grazie al green pass Ue. In Puglia sono in arrivo, per questa estate, il 47, 5% in più di turisti stranieri rispetto allo scorso anno. 1,9 milioni gli arrivi previsti e 10,6 milioni le presenze stimate in Puglia anche grazie al via libera del green pass Ue. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di Demoskopika diffusa in occasione del primo weekend di grande esodo estivo del 2021. Secondo i dati ISNART, inoltre, in Puglia il punto di forza dell’offerta ricettiva è rappresentato dalle strutture con proposte di particolare pregio per prodotti enogastronomici/buona ristorazione (51,7%) e il patrimonio culturale (48,4%).

Il cibo è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Puglia: un terzo della spesa di italiani e stranieri è destinato alla tavola: ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. La partenza è buona quindi, anche se mancano ancora all’appello 8 milioni di turisti stranieri rispetto all’ultimo anno prima della pandemia.