Trivelle, domani la decisione della Corte di Giustizia

PUGLIA- Il futuro del mare di Puglia è nelle mani della Corte di Giustizia, chiamata a decidere domani sul punto. I giudizi di Lussemburgo, in particolare, dovranno esprimersi sulla questione pregiudiziale sollevata lo scorso anno dal Consiglio di Stato, a cui si è rivolta la Regione Puglia, impugnando la sentenza del Tar Lazio che ha dichiarato legittimi i 4 permessi di ricerca di petrolio tra Brindisi e Bari incassati dalla multinazionale Global Petroleum. Altri 12 permessi sono stati richiesti in aree limitrofe. Il nodo della questione riguarda lo spacchettamento delle richieste di permesso, che secondo la Regione potrebbe essere un modo per eludere la normativa che impone il limite di 750 km quadrati e i divieti europei di conferire ad un unico ente il diritto di ottenere autorizzazioni in un’area specifica. In questo caso, diverse società che hanno avanzato richiesta farebbero in realtà capo ad un’unica multinazionale.

“Una partita non da poco, visto che sono in attesa di riscontro una cinquantina di permessi a trivellare nell’Adriatico e nello Ionio”, commenta il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS, autore della mozione approvata all’unanimità nel febbraio scorso dal Consiglio regionale. Ricorda, inoltre, che il prossimo 30 luglio scadrà la moratoria adottata dal governo stralciando dal decreto Milleproroghe la norma che bloccava nuovi permessi di ricerca e nuove concessioni petrolifere. “Le nostre preoccupazioni, dunque – dice Pagliaro – restano fondate, e richiedono un rinnovato impegno del presidente Emiliano e della sua giunta in un’azione di pressing politico sul Governo centrale, perché dica stop alle trivelle nei nostri mari. Stop agli airgun e a nuovi pozzi di ricerca o di estrazione, per strappare le nostre acque agli appetiti delle compagnie petrolifere. Si spengano definitivamente i motori delle trivelle al largo delle coste del Salento e della Puglia”.