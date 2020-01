Regionarie, nel M5S è sfida a quattro: si attende l’ufficialità. Il voto in settimana

LECCE – Anche per il Movimento 5 Stelle, ad ore, sarà tempo di consultazioni. In questo caso web, sul portale Rousseau, la piattaforma ideata appositamente per sottoporre al voto degli iscritti scelte considerate cruciali.

Le candidature alle cosiddette “Regionarie” si sono aperte il 3 gennaio scorso per la scelta interna del candidato Presidente di Puglia, Liguria e Toscana. Il 10 gennaio il termine perentorio per avanzare la propria candidatura. Le consultazioni sono previste in settimana.

Tutte le candidature devono essere accettate, ufficializzate e solo successivamente sottoposte a votazione. Ufficiosamente, però, la corsa a quattro è nota da tempo: si tratta di altrettanti consiglieri regionali che non hanno fatto mistero della sfida intrapresa in prima linea. Al nastro di partenza ci sono i due salentini Antonio Trevisi e Cristian Casili e i colleghi baresi Antonella Laricchia e Mario Conca.