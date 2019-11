“Rilanciare il Sud, facendo cose semplici”: esperti a confronto

LECCE- “Rilanciare il Sud, facendo cose semplici”. Questo il tema dell’incontro organizzato in città dai Lions Club per dar vita a un momento di riflessione sul futuro del nostro Paese, con particolare focus sul Mezzogiorno. Si cerca quindi di comprendere le modalità di rilancio, il come agire e come essere al centro del mondo globale e del mondo delle reti. Del resto, come afferma il Presidente nazionale di Confassociazioni Dott. Angelo Deiana, che pochi giorni fa ha ricevuto il premio Internazionale alla Carriera, il sud può esser visto sopratutto come un’opportunità.