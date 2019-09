Aeroporto Lecce-Lepore all’avanguardia per il turismo del Salento

LECCE- Obiettivo: convogliare il turismo d’elite e far diventare l’aeroporto Lecce- Lepore un contenitore al servizio del territorio. Attiva da qualche mese dopo una chiusura durata diversi anni, la struttura privata della Fly Mediterraneo Srl ha intenzione di svilupparsi ampliando le infrastrutture necessarie, accogliendo sempre più velivoli e passeggeri, completando il traffico aereo della Puglia. Attualmente l’aeroporto è operativo nell’attività di Aviazione Generale Turistico Comunitaria. E’ in piedi un nuovo progetto, come ha spiegato l’architetto Gianni Cantatore: l’ampliamento della pista ricezione aerei per 1500 metri che ora il comune di Lecce valuterà. Questo consentirà di incrementare il tipo di velivoli, molto più grandi, che qui potranno atterrare.