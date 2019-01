LECCE- GO 4 STEM – scopri il tuo talento! Presso il Calasso di Lecce si dà il via a un seminario lungo ben sei settimane, in cui ciascun studente potrà trovare il suo percorso e disegnare il suo futuro. Per un mese e mezzo gli studenti di tutta la provincia, a partire dalle terze medie, potranno infatti giocare in 5 tappe con le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) in un modo diverso dal solito, in grado di risvegliare soprattutto curiosità e stimolare talenti nascosti.