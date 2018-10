Il maestro Stefano Bisi ospite del Grande Oriente

LECCE- Un incontro per celebrare l’arrivo in Puglia , prima a Castel del Monte, poi a Lecce, del gran maestro Stefano Bisi. Per questo il Grande Oriente d’Italia, la più antica e numerosa comunione massonica, si è riunita nelle sale dell’Hotel President . Un’occasione per riflettere sul tema “Dal buio del fascismo al chiarore della repubblica . Ruolo e prospettive della libera muratoria”.

Per ripercorrere la storia della Massoneria italiana alla fine del regime fascista sino alla Repubblica l’intervento del prof Nicola Modugno, dell’Università di Benevento, mentre il prof Giovanni Greco, dell’Università di Bologna, ha parlato di “quale futuro per gli esploratori dei bordi sfregiati”.

L’on Biagio Marzo, ha invece affrontato il tema della cultura laica e della Massoneria dalle grandi battaglie degli anni 50 sino ai nostri giorni. Un’occasione per meditare sulle sfide da affrontare in un presente che sembra privo di riferimenti certi e di modelli sociali con le conclusioni affidate al Gran Maestro Stefano Bisi.