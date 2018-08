Scooter contro auto: feriti due minorenni. Uno é grave

LEVERANO – Gravissimo incidente a Leverano, nei pressi di via Lazio. È accaduto poco dopo le 21.30 quando uno scooter con a bordo una coppia di minorenni si é scontrato con un ‘auto. Violento l’impatto. Ad avere la peggio il ragazzo, trasportato in gravi condizioni al San Giuseppe da Copertino. Codice giallo invece per la ragazza trasportata al Fazzi. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri.