Dall’ispezione in ospedale emerge il rischio ridimensionamento, Pagliaro: mozione e interrogazione

GALATINA – Dopo la visita ispettiva nell’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, da cui è emersa l’ipotesi di ridimensionamento dell’unità operativa semplice di Oncologia, il consigliere regionale Paolo Pagliaro presenta una mozione ed un’interrogazione urgente all’assessore alla Sanità, Rocco Palese , parlando di “ipotesi da scongiurare categoricamente”.

“Il ridimensionamento – spiega – limiterebbe fortemente l’operatività di questo servizio irrinunciabile per i tanti pazienti oncologici del territorio, che potrebbero eseguire a Galatina solo i controlli di follow-up. Mentre per la somministrazione delle terapie oncologiche gli utenti sarebbero costretti ad andare a Lecce, con tutti i conseguenti disagi di trasporti pubblici inefficienti e gli effetti collaterali connessi agli spostamenti . È inaccettabile – continua – che si sottopongano pazienti già tanto provati dalla malattia a questo ulteriore stress.

Altro problema è la mancata attivazione a Galatina del Centro di orientamento oncologico che supporta l’ingresso di nuovi pazienti nella Rete oncologica regionale, assicurandone la presa in carico e tenendo traccia dell’intero percorso diagnostico e terapeutico. Considerata l’alta incidenza di tumori al polmone nella zona di Galatina – conclude Pagliaro – ho presentato una mozione che impegna il Governo regionale ad attivare il centro in questione, così come previsto per gli ospedali di Lecce, Casarano, Gallipoli, Scorrano e Tricase”.