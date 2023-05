Copertino: tra storia e storie tra canti, balli e giochi diffusi nel Borgo

COPERTINO- Storia e storie tra canti, balli e giochi diffusi nel Borgo… Nella cittadella medievale di Copertino, città che legge, si accende la fiaccola della rievocazione e dal 27 al 28 maggio vanno in scena “Passi nella Storia”, evento promosso dall’assessorato alla Cultura di Copertino in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia, l’associazione Borghi Autentici d’Italia e il Servizio Civile Nazionale.

All’ombra del maestoso castello, storia e storie tra canti, balli e giochi diffusi animano il Borgo e al crepuscolo esplode la festa, impreziosita da danze, musica, canti, giochi, tornei di scacchi viventi, spettacoli di sbandieratori, falconieri e giocolieri che si cimentano in sfide avvincenti che trasudano di magia e gioia.

Nella macchina del tempo a piccoli passi marcia per irrompere sulla scena attraverso l’antica porta urbica il corteo storico dei bambini delle scuole in attesa della sfilata spettacolare prevista il 28 maggio nella splendida cornice di Piazza Castello in occasione del primo raduno dei cortei storici del Salento. Sfileranno i figuranti del Corteo Storico Medievale di Scorrano, del Corteo Storico Maria D’Enghien Lecce/Acaya, del Corteo Storico della Deputazione San Vito martire Lequile e del Corteo Storico Madonna della Neve di Copertino. Un tuffo nel passato tra abiti da film al ritmo di tamburi battenti immersi in un’atmosfera d’altri tempi.