La Torre (HDL Nardò): “Queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare”

Il Toro scalpita nell’arena delle emozioni dove coltivare i sogni è semplice e domani sera al PalaDesio in Brianza gioca la prima delle gare dei play off della A2. Appunto un sogno voluto, sudato, raggiunto che adesso è realtà e seppur di fronte ci sia Cantù, una delle squadre più forti del campionato costruita per la vittoria finale, la squadra neretina se la giocherà fino alla fine.

Ne ha parlato l’ala Andrea La Torre:

“Queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare; sinceramente l’emozione sarà forte perché i play off sono sempre bellissimi. Ci aspettano delle partite durissime con una squadra molto forte e per me c’è un’emozione aggiuntiva perché ho giocato a Cantù tre anni ed è una squadra a cui sono molto affezionato, mi hanno fatto stare benissimo in quei tre anni e quindi tornare al PalaDesio, salutare le persone con cui ho passato un bel periodo sarà bellissimo. Voglio ringraziare i tifosi per averci seguito a Latina, abbiamo giocato una partita in casa anche se eravamo lì e ci hanno dato la spinta finale nei momenti difficoltà. E in vista play off chiedo di continuare a darci il loro supporto che per noi è importantissimo”.

Dunque per gara 1 palla a due alle 20.30 al PalaDesio, e sempre a Desio c’è gara 2 in programma lunedì 15 maggio. Gara 3 si giocherà a Lecce al Pala San Giuseppe da Copertino giovedì 18 così come se ci dovesse essere gara 4 si giocherebbe sempre a Lecce sabato 20. Mentre si tornerebbe a Desio per l’eventuale gara 5. La vincente si ritroverà nel tabellone una tra Pistoia e Piacenza.