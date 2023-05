Ginosa, Bicincità con la sorpresa di Trial Bike con Lacitignola

GINOSA – Oltre 150 partecipanti e tanto, tantissimo entusiasmo per l’edizione 2023 di Bicincittà a Ginosa, unico comune della provincia, insieme a Taranto, ad aver organizzato l’ormai celebre ciclo passeggiata targata Uisp. A realizzare l’evento la GENUSIA Bike e l’associazione Alima, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. AD impreziosire l’evento c’è stato Marco Lacitignola campione di Trial Bike che ha deliziato i presenti con una performance spettacolare.

Abbiamo ascoltato Giovanni Punzi, responsabile SDA Nazionale Ciclismo Uisp:

“Una giornata di festa promossa da UISP nazionale, oggi in 50 città d’Italia si va in bicicletta, dai più piccoli ai più grandi, un evento che ci aiuta a incentivare la mobilità sostenibile, con l’intento di pedalare in sicurezza e dare un segnale a tutti gli amministratori per fare fare piste ciclabili e città a misura di bimbo. La sinergia è sempre il punto di forza. Quindi cogliere l’occasione di organizzare insieme a GENUSIA Bike e l’associazione Alima ci ha dato modo di organizzare questo evento finale di bike trial”.