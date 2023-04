La “Zzuca” in cima alla cuccagna conquista Bagnolo e il Salento

BAGNOLO DEL SALENTO – Prosegue il tour della 2^ edizione del torneo “Salento in Cima alla Cuccagna”, organizzato dalle Associazioni “Madonna di San Fili” di Monteroni di Lecce, “Gli Amici di Bagnolo” di Bagnolo del Salento, “Rioni Collepassesi A.P.S.” di Collepasso e “Associazione Genitori Insieme” di Cocumola,

Dopo la tappa di Monteroni, è stata la volta di Bagnolo del Salento che ha vissuto una serata all’insegna del divertimento e della tradizione. La tradizione di Bagnolo è la “zzuca” in cima alla Cuccagna. Un tentativo ben riuscito di accostare l’antico mestiere di Bagnolo ai giovani. Proposta per la prima volta nel 2019, la manifestazione “Salento in Cima alla Cuccagna” riprende quest’anno, dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia, coinvolgendo quattro Comuni. L’evento ripropone un antico rito tipico della tradizione pasquale ma diventa anche momento di aggregazione sociale e divertimento. Il programma prevede una serie di eventi collaterali in ciascun Comune coinvolto, con fiere mercato, spettacoli di musica, danza e cabaret e degustazioni di prodotti tipici. Parteciperanno al torneo anche i professionisti della squadra “Rosengarden” di Bergamo (campioni d’Italia 2015) e la squadra “Lariani” di Como, detentrice del record in salita. Novità di questa edizione 2023 la partecipazione dei più piccoli che potranno cimentarsi con la scalata del “palo della cuccagna per bambini e ragazzi”. A Bagnolo i 9 metri della gara della categoria dilettanti, sono stati scalati in 38 secondi dal team Gli Amici di Bagnolo capitanati da Mimmo Calcagnile.