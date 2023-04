BIF&ST, PAGLIARO: “AUDIZIONE IN COMMISSIONE CULTURA PER FAR LUCE SUI BILANCI DEL FESTIVAL DA UN MILIONE DI EURO”

PUGLIA – “Quanto costa il Bif&st alla Regione Puglia, e come vengono spese queste risorse pubbliche? Sono le domande che il consigliere regionale Paolo Pagliaro capogruppo de La Puglia Domani, porrà in audizione in Commissione Cultura al presidente Emiliano, alla consigliera delegata alla cultura Di Bari, al direttore del dipartimento cultura Patruno, al direttore di Apulia Film Commission Parente e al direttore artistico del Bif&st Laudadio.

Il Bari International Film Festival, nato nel 2009, è promosso e finanziato dalla Regione Puglia e prodotto da Apulia Film Commission con un piccolo contributo del Ministero della Cultura (soli 100mila euro a fronte di finanziamenti ben più cospicui destinati ad altri festival internazionali promossi in Italia) e del Comune di Bari. Stando alle dichiarazioni pubbliche del direttore artistico, il festival si avvale di un budget di poco superiore a un milione di euro, iva inclusa. Siccome non sono bruscolini, e si tratta di denaro pubblico – scrive il consigliere Pagliaro – per ragioni di trasparenza chiedo di conoscerne i bilanci consuntivi delle ultime dieci edizioni – e delle ultime tre nel dettaglio di ogni singola voce di entrata ed uscita – per poter valutare la gestione complessiva e tutte le voci di spesa, incluse collaborazioni e consulenze, e pesare le effettive ricadute in favore della Regione, al di là dei vaghi riferimenti diffusi nei comunicati stampa circa il numero di spettatori e l’indotto generato.

Non c’è alcun intento inquisitorio ma una legittima volontà di trasparenza su una manifestazione che richiede un finanziamento regionale importante, analizzandone in maniera approfondita gli impatti complessivi sotto il profilo socioeconomico. Mi aspetto – conclude il consigliere regionale – di poter far piena luce sulla gestione del Bif&st, e confido che l’audizione venga convocata quanto prima”.