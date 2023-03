Externa, la grande fiera nazionale di arredo da esterno e giardini

LECCE – Finalmente inaugurata al pubblico, EXTERNA, la fiera nazionale dell’arredo degli spazi esterni, uno degli eventi più attesi ed esclusivi dell’outdoor living, settore quest’ultimo in costante crescita tanto da essere divenuto fondamentale per l’edilizia negli ultimi anni. L’evento, che riporta nel Salento le eccellenze nazionali del settore dell’arredo per esterni, si svolgerà fino al 3 aprile a LecceFiere, in Piazza Palio. Premiata sin dalla sua nascita, nel 2010, da una eccezionale partecipazione di aziende espositrici e di visitatori, Externa si conferma come vetrina d’eccellenza, occasione di incontro e di business. In poche parole, EXTERNA è un appuntamento irrinunciabile.