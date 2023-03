Taranto, la 19^ Giornata della Sicurezza, le azioni virtuose per la prevenzione

TARANTO – Si è svolta nel capoluogo ionico la 19esima Giornata della Sicurezza promossa da Formedil CPT Taranto in collaborazione con ASL Taranto e direzione generale INAIL Puglia.

“Le azioni virtuose per la prevenzione”, questo il titolo scelto per questa edizione: un importante momento di confronto e riflessione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al comparto dell’edilizia e dell’agricoltura dove si registra il numero maggiore di incidenti. Protagonisti dell’evento anche i giovani, con la partecipazione degli alunni del Liceo Vittorino da Feltre che per l’occasione hanno realizzato il docufilm “Come nasce un evento in sicurezza” in collaborazione con Inail e Associazione Afo6.